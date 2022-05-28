Інцидент трапився 27 травня близько 14:20 на парковці одного з готелів, розташованого у Львівському районі біля кордону з Польщею.

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У машині "Міцубіші" вибухнула граната. Правоохоронці встановили, що, ймовірно, це Ф-1.

В авто були "бізнес-партнери"

Постраждали пасажири авто: 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, третьому – 43 роки. Вони всі є жителями Київської області.

За інформацією поліції, гранату в автомобілі залишив знайомий потерпілих – 41-річний киянин, з яким вони мали спільний "бізнес-проєкт".

Зловмисник обіцяв перегнати авто з-за кордону

Кілька тижнів тому чоловік запропонував своїм знайомим передати йому по кілька тисяч доларів. За них він мав придбати автомобілі за кордоном, привезти їх в Україну та віддати "клієнтам".

Гроші чоловіку перерахували, але машин він так і не придбав. Згодом "клієнти" почали цікавитись, чому вони досі не отримали свої автомобілі. Чоловік відповів, що машини найближчим часом мають приїхати. Тоді він разом з "клієнтами" поїхав на Львівщину. Сказав, що там будуть машини.



Авто, в якому була граната / Фото поліції

Вирішив підірвати "клієнтів" в авто

Насправді ніяких автомобілів зловмисник не купив. Ба більше, повертати гроші він не хотів, натомість вирішив вбити своїх "клієнтів". Коли всі сіли в авто, зловмисник під надуманим приводом вийшов з машини.

На передньому сидінні чоловік залишив сумку з гранатою, яка вибухнула. На щастя, ніхто не загинув, обійшлось лише травмами.



Від вибуху повилітало скло в авто / Фото поліції

"Бізнесмену" світить 15 років

Поліція затримала зловмисник, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Відкрили кримінальну справу щодо замаху на вбивство. За це може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

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