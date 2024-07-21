В Яворивском районе Львовской области на озере утонул парень 22 лет. Он упал в воду, когда плавал на матрасе в 30 метрах от берега.

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Очевидцы не могли спасти

Тело достали со дна водоема на следующий день. Трагический случай произошел в селе Мужиловичи Яворивского района.

Очевидцы не смогли спасти утопленника из-за того, что он начал тонуть в 30 метрах от берега. На место вызвали спасателей и правоохранителей.

20 июля водолазы аварийно-спасательной маневренной группы подняли тело с глубины 3 – 4 метров и передали работникам полиции.

Установлено, что погибший – местный житель.

Ранее сообщалось, что на озере на одной из баз отдыха "Аква+" в Черновицкой области утонул 13-летний мальчик. Его тело из воды подняли водолазы.