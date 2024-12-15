Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно о повреждении флагов и фото в Киеве
Так, утром киевлянка заявила в Шевченковское управление полиции, что на Майдане Независимости повреждены флажки и фото, которые устанавливают погибшим военным.
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя, им оказался 36-летний уроженец Сумской области,
– указали правоохранители.
Мужчину задержал наряд патрульной полиции. Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.
Повреждение флагов и фото военных в Киеве: смотрите видео
Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации преступления.
Заметим, днем ранее в Днепре произошел теракт, в результате которого погиб человек, еще 4 человека были ранены. Взорвалось самодельное взрывное устройство. Полиция совместно с СБУ уже отыскали и задержали причастного – он действовал по заказу спецслужб врага.