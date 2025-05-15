Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и КМВА.

К теме Женщину, которая уничтожила могилы "Джуса" и "Да Винчи", хотят направить на лечение, – прокуратура

Что произошло возле мемориала на Крещатике

Сначала местные паблики сообщили, что там произошла драка. В результате нее были повреждены несколько портретов погибших и флажки.

На видео, которые начали распространять в сети, действительно видно, как два человека лежат на поваленных флагах, а портреты защитников разбросаны. Другие смотрят на это и снимают.

Драка на Крещатике: смотрите видео инцидента

Но впоследствии появилось видео с другого ракурса. Там слышно, как очевидцы объясняют: потасовку начала женщина. Когда парень сделал ей замечание, она стала бросаться на него. Тогда юноша стал оттягивать женщину от мемориала, а та швыряла в него флаги.

На видео зафиксирован момент, когда люди уже вызвали полицию и держали преступницу, чтобы она не убежала.

Парень держит женщину, которая разбросала портреты и флаги на Майдане: смотрите видео инцидента

В полиции прокомментировали произошедшее.

33-летняя местная жительница, находясь в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе. Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла.

Сейчас женщина в отделении, где с ней общаются полицейские. Вопрос о правовой квалификации решается.

На очередной досадный случай повреждения мемориала защитникам отреагировали и в Киевской городской военной администрации. Тимур Ткаченко пообещал, что народный Мемориал Памяти на Майдане будут усиленно охранять. Начальник КГВА уже готовит распоряжение об этом.

Также планируют запретить проведение развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме чествования памяти). Готовят и запрет выдачи и просмотр выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана – речь об аниматорах, шариках, фоторамках и подобном.