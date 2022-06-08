Медведев снова прибег к алкопробам пера

Наверное, все видели этот его пост в телеграме, писанный с жесткого бодуна, когда еще вот этот гадкий привкус во рту, будто кошки туда насц*ли: "Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они подонки и уроды. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли".

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Идиот по-прежнему думает о себе как о пупе земли, отказываясь понять одну простую мысль – да вы нах*р никому не сдались, жили бы спокойно на своих болотах, никто бы вас и не трогал.

Паранойя, помноженная на манию величия. О ком конкретно пишет мишка – непонятно, но как намек на Запад. Ну а на кого еще? У Димона если враги, то все человечество, он на меньшее, как и его одномерник Путин, не согласен.

История в России не принимает изменений

Вспомнилась мне по этому поводу история. Был в начале 19 века молодой человек с пылающим взглядом 22-летний штабс-капитан Михаил Муравьев, парень блестящих дарований, бородинский инвалид, поборник просвещения, государственного строительства и улучшения характеров.

Играл ведущую роль в тайном обществе – в "Союзе благоденствия" – заняв место не менее яркого Пестеля, отправленного служить в Украину. Сам союз занимался филантропией, просвещением, его члены размышляли об экономическом развитии и улучшении правосудия. Члены союза облегчали жизнь своих крепостных и устраивали школы солдатам. В общем, милая либеральная тусовка времен Александра I.

Но пришли другие времена, и другой царь – Николай I, получивший в народе прозвище "Палкин". Это при нем заместитель министра внутренних дел Леонтий Дубельт в письме жене напишет: "Наш народ потому умен, что тих, а тих потому, что не свободен".

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В стране на первые места вышли солдафонщина, цензура, борьба с губительным Западом – в общем-то все, как сейчас в России. И что случилось с Муравьевым, тогдашней одной из надежд либералов? Слово Борису Акунину.

"Бывший противник угнетения и защитник крестьян, Михаил Николаевич быстро определился с выбором. Он сделает большую карьеру, но станет одним из самых строгих гонителей свобод, заклятым врагом всяческого свободомыслия и противником отмены крепостного права.

Многие годы он прослужит на начальствующих должностях в польско-литовских землях, проводя там жесткий курс на подавление национальной культуры, насильственную русификацию, ограничение прав католиков.

Во время восстания 1863 года Муравьев будет командовать карателями и заслужит прозвище "Вешальник", с которым и останется в истории. А когда умрет, Герцен проводит его словами: "Задохнулся вампир, отпавший от груди России".

А что напишут, когда умрет Медведев?

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