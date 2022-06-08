Медведєв знову вдався до алкоспроб пера

Напевно, всі бачили цей його пост у телеграмі, писаний з жорсткого бодуна, коли ще ось цей бридкий присмак у роті, ніби кішки туди насц*ли: "Мене часто запитують, чому мої пости в телеграмі такі різкі. Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони покидьки і виродки. Вони хочуть смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли".

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Ідіот, як і раніше, думає про себе як про пуп землі, відмовляючись зрозуміти одну просту думку – та ви нах*р нікому не здалися, жили б собі спокійно на своїх болотах, ніхто б вас і не чіпав.

Параноя, помножена на манію величі. Про кого конкретно пише ведмедик – незрозуміло, але ніби натяк на Захід. Ну, а на кого ще? У Дімона якщо вороги, то все людство, він на менше, як і його одномірник Путін, не згоден.

Історія у Росії не приймає змін

Згадалася мені з цього приводу історія. Був на початку 19 століття такий собі юнак з поглядом, що палав, 22-річний штабс-капітан Михайло Муравйов, хлопець блискучих обдарувань, бородинський інвалід, поборник просвіти, державного будівництва та поліпшення характерів.

Грав провідну роль у таємному суспільстві – у "Союзі благоденства" – посівши місце не менш яскравого Пестеля, відправленого служити в Україну. Сам союз займався філантропією, просвітництвом, його члени розмірковували про економічний розвиток та покращення правосуддя. Члени союзу полегшували життя своїх кріпаків і влаштовували школи солдатам. Загалом мила ліберальна тусовка часів Олександра I.

Але прийшли інші часи, й інший цар – Микола I, який у народі отримав прізвисько "Палкін". Це при ньому заступник міністра внутрішніх справ Леонтій Дубельт у листі дружині напише: "Наш народ тому розумний, що тихий, а тихий тому, що не вільний".

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У країні на перші місця вийшли солдафонщина, цензура, боротьба зі згубним Заходом – загалом усе, як зараз на Росії. І що сталося з Муравйовим, тодішньою однією з надій лібералів? Слово Борису Акуніну.

"Колишній противник гноблення і захисник селян, Михайло Миколайович швидко визначився із вибором. Він зробить велику кар'єру, але стане одним із найсуворіших гонителів свобод, заклятим ворогом усілякого вільнодумства та противником скасування кріпацтва.

Багато років він прослужить на начальницьких посадах у польсько-литовських землях, проводячи там жорсткий курс на придушення національної культури, насильницьку русифікацію, обмеження прав католиків.

Під час повстання 1863 року Муравйов командуватиме карателями і заслужить прізвисько "Вішальник", з яким і залишиться в історії. А коли помре, Герцен проводить його словами: "Задихнувся вампір, який відпав від грудей Росії".

А що напишуть, коли помре Медведєв?

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