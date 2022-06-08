Медведєв знову вдався до алкоспроб пера
Напевно, всі бачили цей його пост у телеграмі, писаний з жорсткого бодуна, коли ще ось цей бридкий присмак у роті, ніби кішки туди насц*ли: "Мене часто запитують, чому мої пости в телеграмі такі різкі. Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони покидьки і виродки. Вони хочуть смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли".
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Ідіот, як і раніше, думає про себе як про пуп землі, відмовляючись зрозуміти одну просту думку – та ви нах*р нікому не здалися, жили б собі спокійно на своїх болотах, ніхто б вас і не чіпав.
Параноя, помножена на манію величі. Про кого конкретно пише ведмедик – незрозуміло, але ніби натяк на Захід. Ну, а на кого ще? У Дімона якщо вороги, то все людство, він на менше, як і його одномірник Путін, не згоден.
Історія у Росії не приймає змін
Згадалася мені з цього приводу історія. Був на початку 19 століття такий собі юнак з поглядом, що палав, 22-річний штабс-капітан Михайло Муравйов, хлопець блискучих обдарувань, бородинський інвалід, поборник просвіти, державного будівництва та поліпшення характерів.
Грав провідну роль у таємному суспільстві – у "Союзі благоденства" – посівши місце не менш яскравого Пестеля, відправленого служити в Україну. Сам союз займався філантропією, просвітництвом, його члени розмірковували про економічний розвиток та покращення правосуддя. Члени союзу полегшували життя своїх кріпаків і влаштовували школи солдатам. Загалом мила ліберальна тусовка часів Олександра I.
Але прийшли інші часи, й інший цар – Микола I, який у народі отримав прізвисько "Палкін". Це при ньому заступник міністра внутрішніх справ Леонтій Дубельт у листі дружині напише: "Наш народ тому розумний, що тихий, а тихий тому, що не вільний".
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У країні на перші місця вийшли солдафонщина, цензура, боротьба зі згубним Заходом – загалом усе, як зараз на Росії. І що сталося з Муравйовим, тодішньою однією з надій лібералів? Слово Борису Акуніну.
Багато років він прослужить на начальницьких посадах у польсько-литовських землях, проводячи там жорсткий курс на придушення національної культури, насильницьку русифікацію, обмеження прав католиків.
Під час повстання 1863 року Муравйов командуватиме карателями і заслужить прізвисько "Вішальник", з яким і залишиться в історії. А коли помре, Герцен проводить його словами: "Задихнувся вампір, який відпав від грудей Росії".
А що напишуть, коли помре Медведєв?
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