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С целью оказания огневой поддержки своим частям и подразделениям, ведущим боевые действия на участке Казачья Лопань – Лукьянцы, а также в районе Тернова – Рубежное – Старица, командование противника на территории Белгородской области сосредоточило группировку артиллерии и армейской авиации.
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Противники совмещают упорные оборонные действия с нанесением массированного огневого воздействия (артиллерийского огня и ударов армейской авиации) и короткими контратаками по наступающим боевым порядкам украинских войск.
В течение последних суток командование войск противника пыталось не допустить продвижение передовых подразделений Сил обороны Украины на трех участках – в районе Нескучного, Тернового – Рубежного, а также сосредотачивало свои усилия в направлении Прудянки и Малых Проходов. В том числе – путем контратак и массированного огневого воздействия по ближайшему тактическому тылу украинских войск.
Совершенно не случайно в течение последней недели противник активно перебрасывал сюда резервы и подкрепления. К примеру, БТГр из состава 200-й ОМСБр 14-го армейского корпуса Северного флота, несколько подразделений так называемого "мобилизационного резерва" 1-го и 2-го армейских корпусов. Также была зафиксирована переброска БТГр 21-й ОМСБр из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (всего до 64 единиц техники, учитывая 11 танков, 32 единицы ББМ).
Более того, несомненно, сковывание сил и средств Сил обороны Украины на этом участке достаточно серьезно влияет на их продвижение в значительно более важном, с оперативно-тактической точки зрения, направлении. Да, я имею в виду Волчанск и Великий Бурлук.
Игра "кто кого"
Надо честно признать, что пока над левым флангом нашей харьковской группировки "висят" несколько свежих БТГр противника в районе Казачьей Лопани и Старицы. Дальнейшее развитие наступления на Волчанск и Великий Бурлук, скажем так, выглядит несколько авантюристически.
Так, Печенежское водохранилище наши передовые подразделения сумели форсировать. Более того, в его южной оконечности в этом отношении так же наметился, так сказать, определенный прогресс. И схоластически со стороны это все выглядит действительно очень перспективно. Особенно относительно дальнейшего продвижения на Волчанск и Великий Бурлук, то есть к очень чувствительному коммуникационному "брюшку" того стада, которое мы называем Изюмской группировкой противника.
Но не нужно обманывать себя. Эту перспективу не только мы видим, но и противник. Поэтому, собственно, он будет всеми силами препятствовать этому продвижению. И не нужно ошибаться, возможностей для этого у него вполне достаточно.
Еще в конце мая через железнодорожную станцию Шебекино (Белгородская область) командование войск противника в авральном порядке, после того как основная дирекция наступления ВСУ на Харьковском направлении стала ясна, начало перебрасывать все имеющиеся у него в этом районе под рукой резервы. Среди них – недоукомплектованные и "восстанавливаемые" подразделения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а также часть сил и средств из состава Западного военного округа.
Все это просто "с колес" (т.е. с разгрузки) вводилось в бой на Волчанском направлении. Например, памятная контратака на Терновую и Рубежное осуществлялась БТГр из состава именно 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а также частью сил 200-й ОМСБр 14-го армейского корпуса.
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Кроме того, образно говоря, "поняв о чем идет речь", противник начал спешно усиливать свои подразделения на направлении Печенеги – Великий Бурлук, Старый Салтов – Приколотное, Старый Салтов – Великий Бурлук.
В район Аркушино – Артемовка – Новый Бурлук выдвинули по меньшей мере две БТГр противника (правда, "невосстановленных"), в район Бережное – Томаховка – Кирилловка – еще одну БТГр (тоже, немного "недоделанную"). Более того, в район Шевченкового начала подтягиваться еще одна БТГр (на этот раз танковая) из состава Изюмской группировки (эта была целая, имела до 30 танков в своем составе), а для координации и управления войсками во всем этом районе (южнее Печенежского водохранилища) противник развернул передовой пункт управления бригадного уровня (судя по всему, 36-й ОМСБр).
Три цели врага
В чем же состоит основной замысел противника на Волчанско-Бурлуцком направлении, где достаточно явно и четко вырисовались для ВСУ определенные перспективы? Ну, на мой взгляд, он состоит в необходимости решения противником трех основных задач:
- так же сковать силы и средства Харьковской группировки Сил обороны Украины;
- не допустить дальнейшего продвижения и выхода на "чувствительные" глубокие тыловые и фланговые коммуникации своей ударной группировки, нацеленной на Славянск – Краматорск;
- создать предпосылки и благоприятные условия для восстановления активных наступательных действий в этой операционной зоне.
Да, уважаемые, это именно так, я не ошибся. Судя по тому, что они подтягивают в Белгородскую область, у их командования в бошках продолжают роиться и витать какие-то умозрительные замыслы, касающиеся "не попытаться ли нам окружить Харьков, снова и снова".
Что касается первой задачи, то здесь все ясно. В течение последней недели противник активно "сковывал". Причем в отдельные дни настолько удачно, что удавалось даже несколькими короткими контратаками отбивать целый ряд населенных пунктов на Харьковском направлении.
А вот со вторым заданием у него складывалось не все так удачно. ВСУ удалось форсировать Северский Донец (Печенежское водохранилище) в районе Старого Салтова и продвинуться в районе Печенегов. Более того, из отдельных сообщений следовало, что украинские войска продвинулись даже в Хотомлю и Заречное, расширив свой плацдарм на левом берегу Северского Донца.
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Захватчиков будет ждать "горячий прием" ВСУ
И вполне так может случиться, что ВСУ поставят командование войск противника на этом участке перед строгим выбором – продолжать удерживать пограничную полосу украинской территории, упираться в районе Казачьей Лопани и Гоптовки или все же отойти там за госграницу и попытаться "купировать" продвижение ВСУ в восточном и юго-восточном направлениям от Харькова. Это будет выбор, как между х*ровым вариантом и еще более х*ровым.
И если командование войск противника продолжит действовать в Харьковской операционной зоне таким же образом, как оно действовало до сих пор, то этот "строгий" выбор предстанет перед ним со всей своей решительной неуклонностью.
Я не знаю, кто планирует и организует ведение боевых действий со стороны ВСУ в Харьковской операционной зоне, но делает это очень грамотно. Я бы даже сказал творчески. Украинские войска здесь действуют, образно говоря, в режиме "светофора": то красный, то зеленый (то есть то вперед, то стоять, потом снова вперед, потом снова стоять).
Причем это "мигание" (я бы сказал дежурство) происходит на разных участках фронта во всей операционной зоне и в "художественно-хаотическом" порядке. Что со своей стороны в определенной степени вводит командование войск противника в некоторый оперативный ступор. Оно просто не понимает, где в следующий раз украинские войска попытаются наступать, а где остановятся и закрепятся: справа от водохранилища, слева, внизу или на Лопань ударят, или попытаются вообще снова на Шевченково наступить.
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Однако, судя по всему, командование войск противника уже вполне осознало, что и как может произойти на этом направлении, и пытается активно противодействовать этому. 6 июня они попытались дистанционно минировать район Шестаково – Победа – Байрак... А до этого в полосу обороны войск противника на Волчанском направлении перебросили сводную тактическую группу в количестве до 100 военнослужащих с заданием устроить на дороге Харьков – Старый Салтов (основной коммуникации наших войск, действующих в районе Старого Салтова и к северу от него) какой-то тарарам.
Удача не на стороне оккупантов
Резюмируем. На мой глубоко субъективный взгляд, в оперативно-тактическом отношении стремление противника что-то и как-то там "сковывать" к северу и северо-востоку от Харькова в более широком, стратегическом, смысле не имеет никакого смысла. От слова "совсем".
Объясню. Дело вполне может закончиться взаимным "сковыванием". И тогда вопрос Волчанск – Великий Бурлук – Купянск встанет для противника "очень остро". Да, сегодня они демонстрируют практически "полную уверенность в своих силах". Даже заканчивают восстанавливать железнодорожный мост возле станции Купянск-узловой силами своей 29-й железнодорожной бригады. И нагнали на линию Волохов Яр – Шевченково – Артемовка такой неслабый табунок резервов, находясь в полной уверенности, что "застраховали" тылы своих донбасских группировок "практически полностью".
Но подумать и сосчитать "немного наперед" они явно не хотят или не способны. В каком направлении я, конечно, писать не буду – пусть сами пошевелят извилинами. Замечу одно: инициатива действий и выбор их дальнейшего способа реализации здесь (в смысле под Харьковом) – явно по командованию украинских войск.
Уточнение. Что-то с изюмской группировкой противника как-то "не так", стошнило их, что ли. И да, под Херсоном контратаковая российская гора родила мышь. Но сейчас главные не они. А Лиманское и Попаснянское стада.
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