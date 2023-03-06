Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Речь идет о Луганском направлении, а точнее – о Кременной.

Обратите внимание Крайне тяжелая ситуация вблизи Бахмута, смертельный обстрел Купянская: хронология 375 дня войны

Упорные бои под Кременной

Сергей Череватый отметил, что в течение нескольких недель россияне пытаются вести активные действия в Кременной. Особенно в районах нескольких населённых пунктов, где активность врага иногда превышает действия россиян на Бахмутском направлении.

Пытается проводить атакующие действия, в частности, за эти сутки в районе Белогоровки, в районе Невского, Серебрянского лесничества наблюдается активность врага. Даже больше чем на Бахмутском направлении,

– рассказал Череватый.

В этом направлении враг активно использует артиллерию и реактивные системы залпового огня. Только за прошедшие сутки зафиксировали 329 обстрелов. Кроме того, произошло 14 боестолкновений между украинскими воинами и захватчиками.

Также враг активно использует бронетехнику, но ее уничтожают наши защитники. За прошедшие сутки наши воины истребили:

2 танка Т-72;

боевую машину пехоты;

самоходный миномет "Тюльпан";

34 единицы живой силы.

Еще 62 захватчика получили ранения.

На направлении Кременной у врага происходят постоянные ротации на фоне потерь, но в основном там воюют регулярные подразделения российской армии и боевики. Сергей Череватый отметил, что эти войска действуют более осторожно, поэтому по сравнению с Бахмутом, где основная наступательная сила – вагнеровцы, которых заставляют идти в ближний бой, потери врага в районе Кременной меньше.

Украинские воины держат оборону Бахмута

Ситуация в Бахмуте очень сложная – наши воины держат оборону и дают врагу отпор в тяжелых боях. Однако Сергей Череватый опроверг заявления о том, что ВСУ якобы вышли из города.

Представитель Восточной группировки войск подчеркнул, что ни одна армия мира никогда не объявляет о своих тактических действиях, однако украинские силы держат оборону в Бахмуте и информация, что наши войска якобы отошли из города – фейк.

Отдельно Череватый заметил, что путь Бахмут – Константиновка достаточно опасен. Однако наши подразделения обеспечивают возможность поставлять в Бахмут все необходимое.