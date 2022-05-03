Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что происходит в регионе. По его словам, было три обстрела.

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Ситуация относительно спокойная. Были два обстрела и недавно еще один. Жертв в результате двух первых обстрелов нет. Третий удар был в районе города Николаева. Какая там ситуация еще нужно узнать,

– сказал Ким.

Также он поделился другой важной информацией жителей Николаевщины. Уверил, что ситуацию с компенсациями людям разрешили. Над проблемами с интернетом работают. Николаевщина надеется восстановить доступ к сети и для Херсона. Таким образом, люди на временно оккупированных территориях региона могли бы получить доступ к достоверной информации.

Ким про 9 мая в России

Глава Николаевской ОВА в привычной для него манере не забыл высмеять российских оккупантов. В частности, то, что они собираются праздновать 9 мая и готовят свое так называемое "победобесие", которое называют парадом.

"День их позора, 9 мая, будут праздновать, реально тренируются. Какой-то сюр. Им что никто не сказал, что праздновать победу во время войны нельзя заранее. Это плохая примета. Не знаю, что покажут и как подадут. Парад военных с холодильниками или колонна камазов с краденым зерном из Херсона», – удивляется Ким.

Он заметил, что очевидно это все еще будут повсюду показывать по их телевидению.

Обстрелы и ситуация в Николаевской области

В Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты не планируют останавливаться и коварно готовят наступление на Кривой Рог и Николаев. Именно для этого они пробуют захватывать соответствующие территории Херсона, которые им нужно для того, чтобы создать все условия наступления.

При этом город Николаев и область страдают от обстрелов врага. Сообщалось, что в городе были слышны взрывы 2 мая. Местные говорили, что слышат их в 17:48 примерно. Людям советовали сидеть в укрытиях, чтобы быть в безопасности.

Впоследствии стало известно, что вечером россияне обстреляли Корабельный район Николаева . В результате обстрела загорелись три металлических бытовых вагончика. Городской глава Александр Сенкевич сообщил, что через полчаса спасатели пожар потушили.

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