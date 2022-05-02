О воздушной тревоге в городе сообщили около 17.23. Жителей Николаева просят оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Николаев. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

Пока нет точных данных, что произошло. Взрывы официально не подтвердили и не опровергли.

Местным жителям напоминают, что в случае ракетных ударов нельзя фотографировать или снимать на видео место "прилета".

Заметьте! Звуки взрывов могут быть слышны в результате работы противовоздушной обороны.

Оккупанты обстреляли окрестности Николаева

В ночь на 1 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Для этого захватчики использовали реактивную систему залпового огня "Ураган".

Впоследствии в ОК "Юг" сообщили, что в Николаеве в результате обстрела повреждены частные жилые дома . Местных жителей просят не приближаться к неизвестным предметам и не прикасаться к ним ни при каких обстоятельствах.

повреждены частные жилые дома Кроме того, 1 мая в Николаевской области при обстреле повредили один из складов минерального удобрения. Враг попал в хранилище для селитры.

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