О воздушной тревоге в городе сообщили около 17.23. Жителей Николаева просят оставаться в укрытиях гражданской защиты.
Заметьте Отключена связь на Херсонщине и потери и несостоятельность врага: как прошли сутки на Юге
Николаев. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны,
– говорится в сообщении.
Пока нет точных данных, что произошло. Взрывы официально не подтвердили и не опровергли.
Местным жителям напоминают, что в случае ракетных ударов нельзя фотографировать или снимать на видео место "прилета".
Оккупанты обстреляли окрестности Николаева
- В ночь на 1 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Для этого захватчики использовали реактивную систему залпового огня "Ураган".
- Впоследствии в ОК "Юг" сообщили, что в Николаеве в результате обстрела повреждены частные жилые дома. Местных жителей просят не приближаться к неизвестным предметам и не прикасаться к ним ни при каких обстоятельствах.
- Кроме того, 1 мая в Николаевской области при обстреле повредили один из складов минерального удобрения. Враг попал в хранилище для селитры.
Россияне готовят условия для наступления на Николаев
Генштаб ВСУ 1 мая сообщил, что враги готовят условия для наступления на Кривой Рог и Николаев. Для этого россияне предпринимают попытки захватить территории в Херсонской области. В то же время неизвестно, будут ли оккупанты наступать на эти города.