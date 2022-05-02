Про повітряну тривогу у місті повідомили близько 17:23. Жителів Миколаєва просять залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це рятує життя.

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Миколаїв. ЗМІ повідомляють про вибухи. Будьте обережні,

– мовиться у повідомленні.

Наразі немає точних даних, що сталося. Вибухи офіційно не підтвердили та не спростували.

Місцевим жителям нагадують, що у випадку ракетних ударів не можна фотографувати або знімати на відео місце "прильоту".

Зауважте! Звуки вибухів можуть бути чутні внаслідок роботи протиповітряної оборони.

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва

У ніч на 1 травня російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами. Для цього загарбники використали реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Згодом в ОК "Південь" повідомили, що у Миколаєві внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки.