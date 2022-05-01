В ОК "Південь" повідомили, що окупанти цієї ночі обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами з реактивної системи залпового вогню "Ураган", які розривались у подвір’ях мирних мешканців.

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Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами,

– зазначили в ОК "Південь".

Наразі інформації про постраждалих немає. А мешканців закликають не наближатись та не торкатись підозрілих чи невідомих предметів. Особливої уваги потребують діти, які можуть зазнати поранень чи загинути від контакту з небезпечними боєприпасами.

Наслідки нічних обстрілів Миколаївщини / фото ОК "Південь"

На Миколаївщині ворог "демілітаризував" склад міндобрива

Нагадаємо, що вранці 1 травня у Миколаєві пролунав потужний вибух, після чого у небо піднялася хмара диму. Крім того, вибухи також чути й в області.

Внаслідок обстрілу окупантів на Миколаївщині пошкоджено один зі складів мінерального добрива, яке використовували для посівної. Ворожий снаряд влучив у сховище зі селітрою.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував нову атаку росіян словами "Окупанти проти добрива". Після того, як хмара диму посвітлішала, Кім повідомив, що повітря перевіряють на забруднення.

За словами начальниці пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталії Гуменюк, хімічної загрози навколишньому середовищу та людям немає. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих. Детальніша інформація ще уточнюється.

Сирен під час вибухів не було

Також звуки вибухів сьогодні чули і в Одесі. За офіційною інформацією оперативного командування "Південь", у місті працювала ППО. Над Одесою помітили ворожий безпілотник, який було ліквідовано.

Водночас повітряної тривоги ані в Одеській, ані в Миколаївській областях на момент вибухів не було. Відомо, що системи сповіщення про небезпеку можуть не спрацювати, якщо ракети летіли надто низько. Тому виявити всі загрози неможливо. Ракети, що летять низько, можуть огинати рельєф місцевості. Саме це дозволяє їм залишатись непоміченим для повітряних сил і не стати жертвою протиповітряної оборони.

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