В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты этой ночью обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Ураган", которые разрывались во дворах мирных жителей.

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Повреждены частные дома и двор. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевщины в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами,

– отметили в ОК "Юг".

Пока информации о пострадавших нет. А жителей призывают не приближаться и не касаться подозрительных или неизвестных предметов. Особого внимания нуждаются дети, которые могут получить ранения или погибнуть от контакта с опасными боеприпасами.

Последствия ночных обстрелов Николаевщины / фото ОК "Юг"

В Николаевской области враг "демилитаризировал" склад минудобрения

Напомним, что утром 1 мая в Николаеве раздался мощный взрыв, после чего в небо поднялось облако дыма. Кроме того, взрывы также слышны и в области.

В результате обстрела оккупантов в Николаевской области поврежден один из складов минерального удобрения, которое использовали для посевной. Вражеский снаряд попал в хранилище с селитрой.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал новую атаку россиян словами "Оккупанты против удобрения". После того как облако дыма посветлело, Ким сообщил, что воздух проверяют на загрязнение.

По словам начальницы пресс-центра сил охраны и обороны Юга Натальи Гуменюк, химической угрозы окружающей среде и людям нет. По предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших. Более подробная информация еще уточняется.

Сирен во время взрывов не было

Также звуки взрывов слышали и в Одессе. По официальной информации оперативного командования "Юг", в городе работало ПВО. Над Одессой был замечен вражеский беспилотник, который был ликвидирован.

В то же время, воздушной тревоги ни в Одесской, ни в Николаевской областях на момент взрывов не было. Известно, что системы оповещения об опасности могут не сработать, если ракеты летели слишком низко. Потому выявить все угрозы невозможно. Летящие низко ракеты могут огибать рельеф местности. Это позволяет им оставаться незамеченными для воздушных сил и не стать жертвой противовоздушной обороны.

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