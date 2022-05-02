На Південному напрямку триває активне протистояння наших героїв з російськими окупантами. Підступний ворог не збирається здаватися та продовжує спроби втілення своїх злочинних планів.

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Як минула доба на Півдні

На окупованій Херсонщині росіяни продовжують ставити своїх намісників керувати районними центрами. Також вони тероризують людей, щоб ті визнали владу окупантів легітимною. Окрім того, росіяни відключили мобільний зв'язок та звинуватили у цьому Україну. Стало відомо і про спроби ворога відключити область від нашої банківської системи. Людей, які чинять активний спротив, росіяни викрадають та катують.

На Миколаївщині наші героїчні підрозділи втримують зайняти раніше рубежі та завдають ворогу втрат.

Загальні втрати ворога за добу:

35 окупантів;

7 одиниць техніки;

реактивна система залпового вогню.

В Одесі продовжили комендантську годину з метою не дати ворогу здійснити провокації. Також ОК "Південь" наголошує на можливості ракетного обстрілу з моря, тому закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно йти в укриття.

Ситуація на інших напрямках: коротко

На Ізюмському напрямку ЗСУ вдалося завдати удару по командних пунктах окупантів. Вже є підтвердження про ліквідацію щонайменше 200 росіян, приблизно 30 – це старші офіцери. Ворог зосереджує на напрямку великі сили, але навіть попри це не може просунутися вперед та зазнає все нових втрат.

Особливу активність росіяни проявили у зоні. Окупанти йшли в наступ 10 разів. Попри інтенсивні наступальні дії на наші позиції ворог просунутися не зміг. Окрім того, наступи коштували загарбникам десятків солдатів, а також спаленої техніки.

Спроби просунути свої сили вперед ворог робив і на Сході, впродовж доби наші захисники відбили 5 атак. Особовий склад окупантів скоротився на 50 солдатів, кількість його бойової техніки також скоротилася.

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