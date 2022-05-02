На Южном направлении идет активное противостояние наших героев с российскими оккупантами. Коварный враг не собирается сдаваться и продолжает попытки воплощения своих преступных планов.

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Как прошли сутки на Юге

На оккупированной Херсонской области россияне продолжают ставить своих наместников руководить районными центрами. Также они терроризируют людей, чтобы те сочли власть оккупантов легитимной. Кроме того, россияне отключили мобильную связь и обвинили в этом Украину. Стало известно и о попытках неприятеля отключить область от нашей банковской системы. Людей, оказывающих активное сопротивление, россияне похищают и пытают.

В Николаевской области наши героические подразделения удерживают занятые ранее рубежи и наносят врагу потери.

Общие потери врага за сутки:

35 оккупантов;

7 единиц техники;

реактивная система залпового огня

В Одессе продлили комендантский час с целью не дать врагу совершить провокации. Также ОК "Юг" отмечает возможность ракетных обстрелов с моря, поэтому призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно идти в укрытие.

Ситуация по другим направлениям: коротко

На Изюмском направлении ВСУ удалось нанести удар по командным пунктам оккупантов. Уже есть подтверждение о ликвидации не менее 200 россиян, примерно 30 – старшие офицеры. Враг сосредотачивает на направлении большие силы, но даже несмотря на это не может продвинуться вперед и несет все новые потери.

Особую активность россияне проявили в зоне. Оккупанты шли в наступление 10 раз. Несмотря на интенсивные наступательные действия на наши позиции, враг продвинуться не смог. Кроме того, наступления стоили захватчикам десятков солдат и сожженной техники.

Попытки продвинуть свои силы вперед враг предпринимал и на Востоке, за сутки наши защитники отбили 5 атак. Личный состав оккупантов сократился на 50 солдат, количество его боевой техники также сократилось.

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