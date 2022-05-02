В войне против Украины россияне понесли бешеные потери, на которые не рассчитывали. Пополнять их быстро не выходит, поэтому Путин готовится к единственной возможности обеспечить свою армию пушечным мясом.

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Мобилизация России – благо для Украины

По мнению советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, не стоит бояться всеобщей мобилизации россиян, ведь она запустит обратный отсчет режима Путина.

Если немного подумать, то общая мобилизация в России – это благо для Украины. Крах режима Путина станет неотвратимым процессом. Это настолько хороший козырь для нас, что и не хотелось о нем рассказывать,

– сказал Арестович.

Также он добавил, что может произойти пополнение легиона "Свобода России", воюющего на стороне ВСУ против оккупантов. Кроме того, если россияне даже наберут большую армию, им просто не удастся прокормить такое количество людей, а экономике России будет нанесен очередной удар.

Арестович заявил, что десятки тысяч мобилизованных россиян с оружием, которых насильно гонят на фронт, могут обернуться своей силой против самого Путина, и тогда повторится история 1917-го года. Он убежден – всеобщая мобилизация добавит России к проигранной войне еще и революцию.

Последние потери врага: коротко

Под Изюмом наши защитники накрыли командный пункт россиян. В результате было уничтожено как минимум 200 оккупантов, из них 30 – старшие офицеры. Как сообщил Алексей Арестович, убитых россиян больше, но сейчас точно подтверждено именно такое количество.

5 раз российские оккупанты пытались идти в атаку на Восточном направлении. ВСУ отразили враждебное наступление, ликвидировали более 50 россиян и уничтожили много техники.

Еще 70 российских оккупантов были уничтожены в Херсонской области. Также в ходе операции нашим отважным защитникам удалось снять вражеский склад, где оккупанты хранили боеприпасы.

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