Это будет что-то похожее на вторжение китайских добровольцев в Корейской войне, – Арестович

Такое мнение в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он сравнил тактику россиян с мемом Zerg rush в популярной компьютерной игре StarCraft.

Это важно В Генштабе ВСУ работал российский шпион, его уже задержали, – Арестович

Некоторые признаки показывают, что нам готовят Zerg rush,

– сказал Арестович.

Он объяснил, что в компьютерной игре одна из армий побеждает соперника благодаря большому количеству личного состава.

Вместе с тем Арестович ставит под вопрос мощь личного состава России. В частности, по его словам, в российскую пехоту набирают деклассированных военных.

Как рассказал советник главы ОП, в России много добровольцев. По оценкам Арестовича, к средине мая Россия может собрать еще около 10 тысяч военных.

Он предполагает, что россияне "героически" пойдут в атаку живой силой, а не военной.

Это будет что-то похожее на вторжение китайских добровольцев в Корейской войне, когда они волнами "останавливали" высокотехнологичную американскую армию.

– сыронизировал Арестович.

Советник главы ОП заявил, что украинские военные уничтожат этих россиян, как и элитные подразделения. Также Арестович не понимает, что будет делать Кремль, когда потеряет и эти силы.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 1 мая Россия в войне против Украины уже потеряла 23 500 военных.

В ОП информировали, что в течение четырех дней не видно движения российских войск на территорию Украины. Также сообщалось, что оккупанты замедляются в наступлении на Украину.

На фоне безумных потерь в России пытались провести скрытую мобилизацию, однако план Кремля провалился. После этого в России решили организовать серию терактов, чтобы найти повод для всеобщей мобилизации.

Ожидается, что президент России Владимир Путин может объявить мобилизацию 9 мая.

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