Это будет что-то похожее на вторжение китайских добровольцев в Корейской войне, – Арестович
Такое мнение в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он сравнил тактику россиян с мемом Zerg rush в популярной компьютерной игре StarCraft.
Это важно В Генштабе ВСУ работал российский шпион, его уже задержали, – Арестович
Некоторые признаки показывают, что нам готовят Zerg rush,
– сказал Арестович.
Он объяснил, что в компьютерной игре одна из армий побеждает соперника благодаря большому количеству личного состава.
Вместе с тем Арестович ставит под вопрос мощь личного состава России. В частности, по его словам, в российскую пехоту набирают деклассированных военных.
Как рассказал советник главы ОП, в России много добровольцев. По оценкам Арестовича, к средине мая Россия может собрать еще около 10 тысяч военных.
Он предполагает, что россияне "героически" пойдут в атаку живой силой, а не военной.
Это будет что-то похожее на вторжение китайских добровольцев в Корейской войне, когда они волнами "останавливали" высокотехнологичную американскую армию.
– сыронизировал Арестович.
Советник главы ОП заявил, что украинские военные уничтожат этих россиян, как и элитные подразделения. Также Арестович не понимает, что будет делать Кремль, когда потеряет и эти силы.
Потери России в войне против Украины
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 1 мая Россия в войне против Украины уже потеряла 23 500 военных.
В ОП информировали, что в течение четырех дней не видно движения российских войск на территорию Украины. Также сообщалось, что оккупанты замедляются в наступлении на Украину.
На фоне безумных потерь в России пытались провести скрытую мобилизацию, однако план Кремля провалился. После этого в России решили организовать серию терактов, чтобы найти повод для всеобщей мобилизации.
Ожидается, что президент России Владимир Путин может объявить мобилизацию 9 мая.
Достойно внимания – назвали направления, куда пытается продвинуться враг: смотрите видео