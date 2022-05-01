Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, Россия в настоящее время прекратила переправку войск со своей территории в Украину. Сейчас враг атакует только силами, которые у него остались.

Читайте также В ВСУ сообщили о диверсионной заготовке врага в Одесской области, связанной с Приднестровьем

Наступление врага замедляется

По словам Арестовича, враг прекратил перебрасывать свои войска в Украину.

Уже 4 дня не видно движения российских войск с территории России в Украину. Особенно в направлении главного удара – Изюма,

– сообщил советник главы ОП.

Он добавил, что в обратном направлении движется разбитая вражеская техника, раненые и убитые.

"Убитых очень много, за последние три дня в результате наших ударов есть информация о 100 погибших в одном месте, 200 в другом, еще 100 на третьей позиции, на некоторых локациях тоже называют цифры в 200 – 300. Надо понимать, что среди них есть и старшие офицеры", – рассказал Арестович.

Происходит перелом, наступление замедляется, ведь уничтожение штабов всегда замедляет продвижение войск. Также свою роль играет отсутствие пополнения.

Мы очень хорошо сбили темп, изюмская история очень замедлилась. Не кончилась, но очень замедлилась,

– сказал Арестович.

Также он подчеркнул, что россияне пополнили свои ряды людьми с "низкой социальной ответственностью", это обычная пехота, и в боях с ВСУ они теряют до 70% личного состава.

Ситуация на фронте: последние новости

За сутки 30 апреля ВСУ поразили 9 воздушных целей врага, 2 из них – это штурмовики Су-25. Их удалось сбить с помощью "Стингеров", которые мы получили от партнеров.

Потери солдат врага уже превысили отметку в 23 тысячи.

Россияне в войне против Украины потеряли так много своей техники, что решили привлечь меньше боевых машин к параду в Москве, который состоится 9 мая.

Смотрите также – эффектное уничтожение пункта управления оккупантов: видео