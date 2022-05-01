Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента озвучил вечером 30 апреля. То есть Арестович предположил, что Россия потеряет наступательный потенциал и будет вынуждена перейти к обороне.

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На 9 мая Путину нечего будет объявлять

Алексей Арестович предположил, что если враги сейчас реально замедляются, то пусть до недели уйдет, чтобы остановить Гуляйполовскую группировку и окончательно затормозить Херсонскую.

Это означает, что армия России потеряла наступательный потенциал в целом. Дальше – переход к обороне. И это может произойти до 9 мая. И Путину нечего будет объявлять…

– заявил советник главы ОП.

Также пояснил, – в случае, если российская армия не наступает, то не может достичь целей "кампании", ведь нет выхода к границе Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"И что объявлять 9 мая – вопрос номер один. Что дальше – вопрос номер два. И за всем этим развевается самый главный вопрос – когда же украинская армия перейдет в контрнаступление", – пояснил Арестович.

Обратите внимание! Оккупанты продолжают наступать на восток и юг страны. Но Алексей Арестович заявил, что враг прекратил переправлять войска со своей территории в Украину и атакует только теми силами, которые у него остались. Также чиновник добавил, что у него создается впечатление , что Россия умирает в Украине. Умирает в буквальном смысле, они говорят о потерях в 50 – 70% подразделений,

Последние новости по поводу потерь и поражений врага: коротко

Враг несет потери как личного состава, так и техники. Во время обращения Владимир Зеленский сказал, что на 9 мая российская армия сможет прийти только с большими потерями.

Наши военные ударили по оккупантам. В частности, ВСУ снова ударили по позициям врага на Змеином: разбиты 3 зенитные установки и ЗРК "Стрела-10".

Следует отметить, что с 24 февраля ВСУ уничтожили 23 200 врага и более 1000 танков.

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