Служба безопасности Украины активно перехватывает переговоры оккупантов и разговоры с родными. Победными настроениями рассказы оккупантов, воюющих против нашего государства, не отличаются.
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Россия здесь умирает
Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, российские оккупанты в боях с ВСУ понесут большие потери.
У меня впечатление, что Россия здесь умирает. Умирает в буквальном смысле, они говорят о потерях в 50 – 70% подразделений,
– рассказал Арестович.
Также он подчеркнул упадочные настроения в разговорах оккупантов, свидетельствующих о психологическом надломе.
Никому не верят, ничего не хотят, единственное желание – награбить и убежать домой,
– добавил советник главы ОП.
Кроме того, россияне все чаще заявляют о том, что не понимают, зачем воюют. Это касается не только рядовых солдат, но и высшего военного командования врага.
Пробемы русской армии
- В Запорожье российские военные начали жаловаться местным жителям на свое командование. Мол, их обманом заставили ехать воевать против Украины и говорили, что они будут встречаться как освободители. Некоторые россияне отказались дальше воевать. Их допросило ФСБ и увезло в неизвестном направлении.
- Россия пытается заманить новое "мясо" для войны против Украины деньгами, но эту ложь обнаружили даже сами оккупанты. Даже те, кому удалось выжить после поездки в Украину, не получили обещанные деньги. Кроме того, российские солдаты от постоянного напряжения начали пить много алкоголя, происходят перестрелки между своими же.
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