Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента озвучив ввечері 30 квітня. Тобто Арестович припустив, що Росія втратить наступальний потенціал і змушена буде перейти до оборони.

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На 9 травня Путіну нічого буде оголошувати

Олексій Арестович припустив, – якщо вороги зараз реально уповільнюються, то нехай до тижня піде, щоб зупинити Гуляйполівське угруповання та остаточно загальмувати Херсонське.

Це означатиме, що армія Росії втратила наступальний потенціал загалом. Далі — перехід до оборони. І це може статися під 9 травня. І Путіну нічого буде оголошувати…

– заявив радник глави ОП.

Також пояснив, – у випадку, якщо російська армія не наступає, то не може досягнути цілей "кампанії", адже не має виходу до межі Донецької, Луганської та Херсонської областей.

"І що оголошувати 9 травня – питання номер один. Що далі – питання номер два. І за всім цим майорить найголовніше питання – коли ж українська армія перейде в контрнаступ", – пояснив Арестович.

Зверніть увагу! Окупанти продовжують наступати на Схід та Південь країни. Та Олексій Арестович заявив, що ворог припинив переправляти війська зі своєї території в Україну й наразі атакує лише тими силами, які у нього залишилися. Також посадовець додав, що в нього складається враження нібито Росія помирає в Україні. Помирає в буквальному сенсі, вони говорять про втрати у 50 – 70% підрозділів,

Останні новини щодо втрат та поразок ворога: коротко

Ворог зазнає втрат як особового складу, так і техніки. Під час звернення Володимир Зеленський сказав, що на 9 травня російська армія зможе прийти тільки з великими втратами.

Наші військові вдарили по окупантах. Зокрема ЗСУ знову атакували позиції ворога на Зміїному: розбили 3 зенітні установки й ЗРК "Стріла-10".

Варто відзначити, що з 24 лютого ЗСУ знищили 23 200 ворога та понад 1000 танків.

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