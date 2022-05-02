Це буде щось схоже на вторгнення китайських добровольців у Корейській війні, – Арестович

Таку думку в розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він порівняв тактику росіян з мемом Zerg rush у популярній комп'ютерній грі StarCraft.

Це важливо У Генштабі ЗСУ працював російський шпигун, його вже затримали, – Арестович

Деякі ознаки показують, що нам готують Zerg rush,

– сказав Арестович.

Він пояснив, що в комп'ютерній грі одна з армій перемагає суперника завдяки великій кількості особового складу.

Разом з тим, Арестович ставить під питання потужність особового складу Росії. Зокрема, за його словами, у російську піхоту набирають декласованих військових.

Як розповів радник глави ОП, у Росії багато добровольців. За оцінками Арестовича, до середини травня Росія може зібрати ще близько 10 тисяч військових.

Він припускає, що росіяни "героїчно" підуть в атаку живою силою, а не воєнною.

Це буде щось схоже на вторгнення китайських добровольців у Корейській війні, коли вони хвилями "зупиняли" високотехнологічну американську армію,

– зіронізував Арестович.

Радник очільника ОП заявив, що українські військові знищать цих росіян, як й елітні підрозділи. Також Арестович не розуміє, що Кремль робитиме, коли втратить і ці сили.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 1-го травня Росія у війні проти України вже втратила 23 500 військових.

В ОП інформували, що протягом 4 днів не видно руху російських військ на територію України. Також повідомлялося, що окупанти сповільнюються у наступі на Україну.

На тлі шалених втрат у Росії намагалися провести приховану мобілізацію, однак план Кремля провалився. Після цього у Росії вирішили організувати серію терактів, щоб знайти привід для загальної мобілізації.

Очікують, що президент Росії Володимир Путін може оголосити мобілізацію 9 травня.

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