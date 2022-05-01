Об этом 1 апреля рассказали в оперативно-тактической группировке "Восток". Военные отметили, что также нашли место, где россияне хранят боекомплект.

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Украинские артиллеристы атаковали оккупантов. Отметили, что рашисты понесли такие потери:

57 членов личного состава;

1 танк;

5 боевых машин пехоты;

2 боевые транспортные машини;

2 бронетранспортера;

6 артиллерийских систем;

3 единицы автомобильного транспорта;

3 артиллерийских тягача;

4 беспилотника.

ВСУ ликвидировали состав оккупантов в Херсонской области

Украинские военные атаковали рашистов вблизи Великой Александровки Херсонской области. Защитники убили более 70 россиян и склад боеприпасов. Об этом рассказал Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По словам Вилкула, очень важно было уничтожить склад с вооружением. Это превентивный удар, чтобы помешать накапливанию силы.