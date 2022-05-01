Об этом 1 апреля рассказали в оперативно-тактической группировке "Восток". Военные отметили, что также нашли место, где россияне хранят боекомплект.
К теме В центре Киева можно посмотреть на уничтоженную технику оккупантов
Украинские артиллеристы атаковали оккупантов. Отметили, что рашисты понесли такие потери:
- 57 членов личного состава;
- 1 танк;
- 5 боевых машин пехоты;
- 2 боевые транспортные машини;
- 2 бронетранспортера;
- 6 артиллерийских систем;
- 3 единицы автомобильного транспорта;
- 3 артиллерийских тягача;
- 4 беспилотника.
ВСУ ликвидировали состав оккупантов в Херсонской области
Украинские военные атаковали рашистов вблизи Великой Александровки Херсонской области. Защитники убили более 70 россиян и склад боеприпасов. Об этом рассказал Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
По словам Вилкула, очень важно было уничтожить склад с вооружением. Это превентивный удар, чтобы помешать накапливанию силы.