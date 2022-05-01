Про це 1 квітня розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Військові зазначили, що також знайшли місце, де росіяни зберігають боєкомплект.

До теми У центрі Києва можна подивитися на знищену техніку окупантів

Українські артилеристи атакували окупантів. Зазначили, що рашисти зазнали таких втрат:

57 членів особового складу;

1 танк;

5 бойових машин піхоти;

2 бойових транспортних машин;

2 бронетранспортери;

6 артилерійських систем;

3 одиниці автомобільного транспорту;

3 артилерійські тягачі;

4 безпілотники.

ЗСУ ліквідували склад окупантів на Херсонщині

Українські військові атакували рашистів поблизу Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Захисники вбили понад 70 росіян та склад боєприпасів. Про це розповів Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, дуже важливо було знищити склад з озброєнням. Це превентивний удар, щоб завадити накопичувати сили.