У війні проти України росіяни зазнали шалених втрат, на які не розраховували. Поповнювати їх швидко не виходить, тому Путін готується до єдиної можливості забезпечити свою армію гарматним м'ясом.

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Мобілізація Росії – благо для України

На думку радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, не варто боятися загальної мобілізації росіян, адже вона запустить зворотній відлік режиму Путіна.

Якщо трішки подумати, то загальна мобілізація в Росії – це благо для України. Крах режиму Путіна стане невідворотним процесом. Це настільки хороший козир для нас, що й не хотілося про нього розповідати,

– сказав Арестович.

Також він додав, що може відбутися поповнення легіону "Свобода Росії", який воює на стороні ЗСУ проти окупантів. Окрім того, якщо росіяни навіть наберуть велику армію, їм просто не вдасться прогодувати таку кількість людей, а економіці Росії буде завдано чергового удару.

Арестович заявив, що десятки тисяч мобілізованих росіян зі зброєю, яких насильно женуть на фронт, можуть обернути свою силу проти самого Путіна, і тоді повториться історія 1917-го року. Він переконаний – загальна мобілізація додасть Росії до програної війни ще й революцію.

Останні втрати ворога: коротко

Під Ізюмом наші захисники накрили командний пункт росіян. У результаті було знищено як мінімум 200 окупантів, з них 30 – старші офіцери. Як повідомив Олексій Арестович, вбитих росіян є більше, але наразі точно підтверджена саме така кількість.

5 разів російські окупанти намагалися йти в атаку на Східному напрямку. ЗСУ відбили ворожий наступ, ліквідували понад 50 росіян та знищили багато техніки.

Ще 70 російських окупантів було знищено на Херсонщині. Також у ході операції нашим відважним захисникам вдалося знити ворожий склад, де окупанти зберігали боєприпаси.

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