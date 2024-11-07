Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Мужчина получил штраф

Местного жителя оштрафовали на 510 гривен за нарушение природоохранного законодательства

Мужчина не имел документов, подтверждающих законность дров. В то же время на опубликованном фото, которое опубликовали инспекторы, в багажнике авто виднеется только два полена.



Дрова, которые перевозил мужчина / Фото с фейсбука инспекции

За нарушение природоохранного законодательства мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 65 КУоАП и оштрафовали на 510 гривен.

Заметьте. Верховная Рада Украины приняла законопроект № 9665 10 октября 2024 года. Он имеет целью усилить ответственность за незаконный оборот древесины.