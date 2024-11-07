Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
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Чоловік отримав штраФ
Місцевого мешканця оштрафовували на 510 гривень за порушення природоохоронного законодавства
Чоловік не мав документів, які підтверджують законність дров. Водночас на опублікованому фото, яке опублікували інспектори, у багажнику авто видніється лише два поліна.
Дрова, які перевозив чоловік / Фото з фейсбуку інспекції
За порушення природоохоронного законодавства чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 КУпАП та оштрафували на 510 гривень.
Зауважте. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 9665 10 жовтня 2024 року. Він має на меті посилити відповідальність за незаконний обіг деревини.