Днем 13 мая на Николаевщине слышали взрывы. Враг направлял туда ракеты.

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В регионе прогремели взрывы

Мониторинговые каналы писали о движении ракеты через Кинбурнскую косу. Воздушные силы информировали о ракете из Николаевской области курсом на Винницкую область.

Также Воздушные силы предупреждали о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении.

Пока никаких деталей относительно взрыва неизвестно.

28 апреля враг ударил по Николаеву