Днем 13 мая на Николаевщине слышали взрывы. Враг направлял туда ракеты.
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В регионе прогремели взрывы
Мониторинговые каналы писали о движении ракеты через Кинбурнскую косу. Воздушные силы информировали о ракете из Николаевской области курсом на Винницкую область.
Также Воздушные силы предупреждали о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении.
Пока никаких деталей относительно взрыва неизвестно.
28 апреля враг ударил по Николаеву
- В ночь на 28 апреля захватчики выпускали дроны по Николаевской области, местные слышали взрывы. Городской голова областного центра и глава ОВА рассказали утром о последствиях очередного акта вражеского террора.
- Мэр Александр Сенкевич заявил, что под утро российские оккупанты атаковали Николаев дронами. Вспыхнул пожар на рекреационном объекте. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям констатировали, что огонь охватил 20 квадратных метров, к тушению привлекли 14 пожарных, а также 3 единицы техники.
- Чиновник отметил, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время известно, что огонь удалось ликвидировать сотрудникам ГСЧС.