Вдень 13 травня на Миколаївщині чули вибухи. Ворог спрямовував туди ракети.
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У регіоні пролунали вибухи
Моніторингові канали писали про рух ракети через Кінбурнську косу. Повітряні сили інформували про ракету з Миколаївської області курсом на Вінницьку область.
Також Повітряні сили попереджали про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.
Наразі жодних деталей щодо вибуху невідомо.
28 квітня ворог вдарив по Миколаєву
- У ніч проти 28 квітня загарбники випускали дрони по Миколаївщині, місцеві чули вибухи. Міський голова обласного центру та очільник ОВА розповіли вранці про наслідки чергового акту ворожого терору.
- Мер Олександр Сєнкевич заявив, що під ранок російські окупанти атакували Миколаїв дронами. Спалахнула пожежа на рекреаційному об'єкті. У Державній службі з надзвичайних ситуацій констатували, що вогонь охопив 20 квадратних метрів, до гасіння залучили 14 вогнеборців, а також 3 одиниці техніки.
- Посадовець наголосив, що, на щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Водночас відомо, що вогонь вдалося ліквідовувати співробітникам ДСНС.