В Повітряних силах повідомляли, що це пов'язано із ракетною небезпекою з півночі. Додамо, що раніше повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 8 травня

Ракетна небезпека з півночі

Зазначимо, що об 11:02 з'явилася інформація про загрозу застосування балістики зі сходу. Вже через 6 хвилин у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку з півночі.

Як виглядала карта повітряних тривог / Фото alerts.in.ua

Станом на 11:23 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Втім, залишається загроза для низки східних регіонів України.

Харківщина під масованими ракетними обстрілами

Російська армія продовжує обстріли населених пунктів Харківської області. У зв'язку з цим місцева влада закликає жителів не зволікати та евакуюватися з регіону. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про посилення ворожих обстрілів та закликав жителів Вовчанського та Липецького регіонів розглянути можливість евакуації.

У повідомленні зазначається, що з 2022 року у Харківській області розроблені маршрути евакуації, а також налагоджена система видачі гуманітарної допомоги та тимчасового розселення. Місцева влада також нагадує про наявність "гарячої лінії" з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, де нададуть консультації та забезпечать супровід на всіх етапах.