Сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговое сообщество monitor.

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Что известно о взрыве на Николаевщине

В 14:03 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Уже через 3 минуты появилась информация о скоростной цели на Николаевщине.

Впоследствии мониторы сообщили, что взрыв прогремел в пределах Вознесенска, Николаевской области.

Для атаки враг применил 1 баллистическую ракету "Искандер-М".

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Напомним, в ночь на 29 июня россияне ударили по Николаеву ракетами и дронами. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что под ударом был объект инфраструктуры. На месте удара возник пожар, также повреждены складские здания.