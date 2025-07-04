Повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингову спільноту monitor.

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Що відомо про вибух на Миколаївщині

О 14:03 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Вже через 3 хвилини з'явилася інформація про швидкісну ціль на Миколаївщині.

Згодом монітори повідомили, що вибух пролунав в межах Вознесенська, Миколаївської області.

Для атаки ворог застосував 1 балістичну ракету "Іскандер-М".

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Нагадаємо, у ніч на 29 червня росіяни вдарили по Миколаєву ракетами та дронами. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що під ударом був об'єкт інфраструктури. На місці удару виникла пожежа, також пошкоджено складські будівлі.