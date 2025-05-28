Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Снигиревской ГВА Ивана Кухту.

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Беспилотники атакуют Николаевщину

Воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" в Николаевской области была объявлена ​​в 00:59. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы ударных БпЛА в направлении Снегиревки.

О взрывах в Николаевской области стало известно в 01:25.

Внимание! Были слышны взрывы! Выясняем обстоятельства,

– написал Иван Кухта.

Глава Снигиревской ГВА также призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Около 01:39 взрывы прогремели также в Очакове на юге Николаевской области.

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