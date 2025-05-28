Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Снигиревской ГВА Ивана Кухту.
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Беспилотники атакуют Николаевщину
Воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" в Николаевской области была объявлена в 00:59. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы ударных БпЛА в направлении Снегиревки.
О взрывах в Николаевской области стало известно в 01:25.
Внимание! Были слышны взрывы! Выясняем обстоятельства,
– написал Иван Кухта.
Глава Снигиревской ГВА также призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Около 01:39 взрывы прогремели также в Очакове на юге Николаевской области.
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