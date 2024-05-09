По информации от мониторинговых каналов, ракет было две. Сообщают, что это могли быть ракеты X-59.
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Взрывы на Николаевщине
В 14:47 в Воздушных силах сообщили о движении ракет из Черного моря на Николаевщину. Уже в 14:55 мониторинговые каналы сообщили, что ракеты прекратили существование в пределах Николаевской области.
Напомним, что тревогу объявили в 14:23. Сообщали об угрозе баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Ночная атака "Шахедами": что известно
- В ночь на 9 мая россияне выпустили по Украине 20 ударных дронов типа "Шахед". Большинство беспилотников были направлены на Одесскую область.
- По информации от Воздушных сил, дроны запускали с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов
- Кроме Одесской области, вражеские "Шахеды" фиксировали в пределах Херсонской области, которые двигались в сторону Николаевщины.