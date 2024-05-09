За інформацією від моніторингових каналів, ракет було дві. Повідомляють, що це могли бути ракети X-59.

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Вибухи на Миколаївщині

О 14:47 у Повітряних силах повідомили про рух ракет із Чорного моря на Миколаївщину. Уже о 14:55 моніторингові канали повідомили, що ракети знешкоджено в межах Миколаївщини.

Нагадаємо, що тривогу оголосили о 14:23. Повідомляли про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,

– мовиться у повідомленні Повітряних сил.

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