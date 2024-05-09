За інформацією від моніторингових каналів, ракет було дві. Повідомляють, що це могли бути ракети X-59.
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Вибухи на Миколаївщині
О 14:47 у Повітряних силах повідомили про рух ракет із Чорного моря на Миколаївщину. Уже о 14:55 моніторингові канали повідомили, що ракети знешкоджено в межах Миколаївщини.
Нагадаємо, що тривогу оголосили о 14:23. Повідомляли про загрозу балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– мовиться у повідомленні Повітряних сил.
Нічна атака "Шахедами": що відомо
- У ніч проти 9 травня росіяни випустили по Україні 20 ударних дронів типу "Шахед". Більшість безпілотників були спрямовані на Одеську область.
- За інформацією Повітряних сил, дрони запускали із мису Чауда, що в окупованому Криму. Захисникам неба вдалося збити 17 дронів
- Окрім Одеської області, ворожі "Шахеди" фіксували в межах Херсонської області, які рухались у бік Миколаївщини.