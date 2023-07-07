Трагедия произошла в Новгород-Северщине. Еще днем 6 июля две девушки-подруги встретились и ушли отдыхать на пляж. Он расположен в 2 километрах от села.

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Больше девочки домой не вернулись. Около 18 часов родные еще общались с ними по телефону. Впоследствии девушки перестали отвечать на звонки. Тревогу забила мама одной из девочек.

Сначала мать одной из девушек вместе со знакомой долго пытались отыскать девушек своими силами, однако нашли только их одежду и личные вещи на берегу Десны. После этого они обратились за помощью в полицию,

– говорится в сообщении.

Более 30 человек искали девочек. Их тела обнаружили на дне Десны.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Трагедия на Говерле

Из-за попадания молнии на Говерле погиб мужчина и девочка 11 лет. Спасатели шли на помощь пострадавшим, однако обнаружили их тела. Женщина, которая была с ними, впала в шоковое состояние. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь.