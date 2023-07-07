Трагедія сталася на Новгород-Сіверщині. Ще вдень 6 липня двоє дівчат-подруг зустрілися та пішли відпочивати на пляж. Він розташований на відстані 2 кілометрів від села.

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Більше дівчатка додому не повернулися. Близько 18:00 рідні ще спілкувалися з ними по телефону. Згодом дівчата перестали відповідати на дзвінки. На сполох забила мама однієї з дівчаток.

Спочатку мати однієї з дівчат разом зі знайомою тривалий час намагалися відшукати дівчат самотужки, проте знайшли тільки їхній одяг та особисті речі на березі Десни. Після цього вони звернулися по допомогу до поліції,

– мовиться у повідомленні.

Понад 30 людей шукали дівчаток. Їхні тіла виявили на дні Десни.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Трагедія на Говерлі

Через влучання блискавки на Говерлі загинув чоловік та дівчинка 11 років. Рятувальники йшли на допомогу постраждалим, однак виявили вже їхні тіла. Жінка, яка була з ними, впала у шоковий стан. Медики надали постраждалій усю необхідну допомогу.