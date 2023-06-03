Волонтер Дарья Корнилова рассказала, что 27 апреля в Нидерландах они 12 часов продавали деруны и блины и заработали деньги на DJI Mavic 3 Fly More Combo. Дрон купили за 2629 евро.

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Дрон должны были передать 92 ОМБР

11 мая девушкам доставили Mavic. По словам Дарии, друг сразу повез его в Украину, где 15 мая из села Лановцы отправил "Новой почтой" в Харьков в отделение №49.

24 мая военный 92 ОМБР, по чьему запросу волонтеры отправляли дрон, забрал посылку. Однако когда ее распаковали, были в шоке. Там увидели 2 кирпича и монтажную пену. Верх заводской пленки коробки дрона был срезан.

Вместо дрона был кирпич / Фото Дарьи Корниловой.

Дарья подозревает в краже "Новую почту".

Я знаю, что мы не единственные, кто столкнулся с воровством оборудования для военных на Новой почте, поэтому нужно найти виновных, наказать их и компенсировать военным 92 ОМБР дрон,

– написала девушка.

Деньги компенсировали

Позже Дария отметила, что "Новая почта" компенсировала 105 160 гривен. Волонтеры приложили донатов и своих денег, купили новый дрон за 124 000 тысяч.

В компании отметили, что проводится расследование и розыск.



Дрон, который приобрели волонтеры / Фото Дарьи Корниловой