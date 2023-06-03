Волонтерка Дарія Корнілова розповіла, що 27 квітня в Нідерландах вони 12 годин продавали деруни та млинці і заробили гроші на DJI Mavic 3 Fly More Combo. Дрон купили за 2 629 євро.
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Дрон мали передати 92 ОМБР
11 травня дівчатам доставили Mavic. За словами Дарії, друг одразу повіз його в Україну, де 15 травня з села Ланівці відправив "Новою поштою" до Харкова у відділення №49.
24 травня військовий 92 ОМБР, на чий запит волонтери відправляли дрон, забрав посилку. Однак коли її розпакували, були шоковані. Там побачили 2 цеглини та монтажну піну. Верх заводської плівки коробки дрону був зрізаний.
Замість дрону була цегла / Фото Дарії Корнілової
Дарія підозрює у крадіжці "Нову пошту".
Я знаю, що ми не єдині, хто зіткнувся з крадіжками обладнання для військових на Новій пошті, тому треба знайти винних, покарати їх та компенсувати військовим 92 ОМБР дрон,
– написала дівчина.
Гроші компенсували
Згодом Дарія зазначила, що "Нова пошта" компенсувала 105 160 гривень. Волонтери доклали донатів і своїх грошей, купили новий дрон за 124 000 тисячі.
У компанії зазначили, що проводять розслідування та розшук.
Дрон, який придбали волонтери / Фото Дарії Корнілової