Розгорнутий допис залишив співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк. За його словами, заяви росіян можуть викликати хіба сміх. Особливо, якщо враховувати тонкощі правил транспортування будь-чого у компанії.

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Багато плівки з бульбашками піде на Leopard

Тут пишуть, що російські хакери зламали сотні серверів "Нової пошти" і через це ми не зможемо більше возити Leopard та Bradley... По-перше. Рускій воєнний хакер іди н***й. Всі наші сервіси працюють і будуть працювати. Так, ми мали проблеми, але протягом доби все відновили,

– наголосив він.

А далі Поперешнюк пояснив, чому заяви росіян про буцімто транспортування військової техніки компанією безглузді. За його словами, є щонайменше кілька причин, чому ані Leopard, ані Bradley "Нова пошта" не може отак взяти і відправити. Гайда знайомитися:

1. Передовсім слід зауважити, що відправнику не вдасться виконати стандарти з пакування, які є в "Нової пошти". Якщо ж зможе, то йому доведеться витратити чимало паперу, плівки з бульбашками. Та й узагалі "доведеться переплачувати за повітря".

які є в "Нової пошти". Якщо ж зможе, то йому доведеться витратити чимало паперу, плівки з бульбашками. Та й узагалі "доведеться переплачувати за повітря". 2. Але це ще не все. Слід розуміти, що об'ємну вагу посилки множать на оголошену вартість. І це, жартує співзасновник "Нової пошти", "не потягне бюджет МО".

3. Третій пункт особливо потішив. Поперешнюк заявив, що швидкість доставки може "викликати непотрібну паніку, суєту в окупантів". І це могло б завадити українським генералам спокійно проводити "свій продуманий контрнаступ".

До слова, потролили росіян і на офіційній сторінці "Нової пошти" у фейсбуці. Там з'явився допис з мемом. Кумедну картинку підписали так: "Ми, коли прочитали чиїсь фантазії".



"Нова пошта" тролить росіян за вкиди про доставку танків / Фото "Нової пошти"

Зауважимо, що збій у роботі "Нової пошти" стався 18 травня. Тоді користувачі не могли авторизуватися у застосунку та скористатися поштоматом. Уже 19 травня роботу вдалося відновити.