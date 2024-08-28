Местные огородили опасное место лентой. Также рассказали, что в домах не было воды.
Смотрите также Есть ли вредные вещества в реке Десна: в ОВА сделали заявление
Что известно об инциденте на Оболони
Асфальт провалился и быстро наполнился водой. Еще до приезда коммунальщиков местные оградили опасное место лентой,
– рассказало издание.
Также журналисты рассказали, что пропасть образовалась во дворе одной из многоэтажек на Героев Днепра. Жители двора рассказали, что звонили:
- аварийным службам,
- правоохранителям.
По словам журналиста, пропасть длиной метров 5 и шириной ориентировочно 1,5 метра. В ней уже нет воды.