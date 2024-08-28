Местные огородили опасное место лентой. Также рассказали, что в домах не было воды.

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Что известно об инциденте на Оболони

Асфальт провалился и быстро наполнился водой. Еще до приезда коммунальщиков местные оградили опасное место лентой,

– рассказало издание.

Также журналисты рассказали, что пропасть образовалась во дворе одной из многоэтажек на Героев Днепра. Жители двора рассказали, что звонили:

аварийным службам,

правоохранителям.

По словам журналиста, пропасть длиной метров 5 и шириной ориентировочно 1,5 метра. В ней уже нет воды.