Місцеві обгородили небезпечне місце стрічкою. Також розповіли, що у будинках не було води.
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Що відомо про інцидент на Оболоні
Асфальт провалився і швидко наповнився водою. Ще до приїзду комунальників місцеві огородили небезпечне місце стрічкою,
– розповіло видання.
Також журналісти розповіли, що прірва утворилась на подвір'ї однієї з багатоповерхівок на Героїв Дніпра. Мешканці двору розповіли, що телефонували:
- аварійним службам,
- правоохоронцям.
За словами журналіста, прірва завдовшки метрів 5 та завширшки орієнтовно 1,5 метра. У ній вже немає води.