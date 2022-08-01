На Одесскую область надвигается гроза и шквалы: объявили штормовое предупреждение

В Одессе и области прогнозируют 1 августа грозу и шквалы. Такая же погода продержится и 2 августа. Людей призывают ограничить пребывание на улице.

Шквальный ветер будет достигать 15 – 18 метров в секунду. Поэтому одесситов просят быть осмотрительными.

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Ночная температура воздуха будет достигать +17...+19 градусов, дневная – +26...+28. В области – +30. На дорогах по утрам может быть плохая видимость.

Не оставляйте автомобили под деревьями

Одесская мэрия призвала одесситов и гостей города быть внимательными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу. Особенно это касается пожилых, детей и беременных женщин.

Кроме того, просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, осторожно передвигаться под деревьями. Дело в том, что из-за дождя и порывистого ветра могут падать ветки и кабели.

Какую погоду прогнозируют дальше

В Одесской области 3-4 августа ожидают переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь, гроза. Ветер стихнет, будет достигать 9 – 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – +17…+22, днем – +27…+32.

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