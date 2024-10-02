Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль. Сейчас на местах работают энергетики, чтобы восстановить питание потребителям.

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Какова ситуация со светом в Ровно

Глава Ровенской областной военной администрации написал, что на одной из подстанций Укрэнерго в Ровно произошло аварийное отключение.

Из-за этого без электроснабжения осталась немалая часть Ровно, примерно 7 тысяч абонентов,

– отметил Коваль.

Чиновник заверил, что сейчас энергетики работают над тем, чтобы свет вернулся в дома ровенчан. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 22:30.