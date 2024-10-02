Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Наразі на місцях працюють енергетики, щоб відновити живлення споживачам.

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Яка ситуація зі світлом у Рівному

Глава Рівненської обласної військової адміністрації написав, що на одній із підстанцій Укренерго у Рівному сталося аварійне відключення.

Через це без електропостачання залишилася чимала частина Рівного, приблизно 7 тисяч абонентів,

– зазначив Коваль.

Посадовець запевнив, що наразі енергетики працюють над тим, щоб світло повернулося в оселі рівнян. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 22:30.