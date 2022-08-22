На оккупированной Луганщине россияне планируют "общую мобилизацию": готовятся искать дезертиров

Оккупанты на территории квазиреспублики "ЛНР" пытаются провести общую мобилизацию и проводят поиск россиян-дезертиров. Мобилизация будет происходить в 2 этапа.

Об этом заявил так называемый "председатель" квазиреспублики леонид пасичник, речь которого транслировали во временно оккупированном городе Сватово.

К теме Боялись, что засада: бойцы ССО эвакуировали двух незаконно мобилизованных из Донбасса

По словам пасичника, мобилизация будет происходить в 2 этапа:

мобилизация населения, получившего паспорта "ЛНР" и россии, а также отвечающего конкретным военно-учетным специальностям;

остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.

Анонсировано, что мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября. О сроках окончания кампании – не сообщалось.

Также известно, что в оккупированный Довжанск (ранее Свердловск) Луганской области прибыл личный состав росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий. А именно: проведение проверок документов населения, проверок транспортных средств и прочее,

– рассказали в разведке.

Там пояснили, что эти меры направлены на поиск и задержание дезертиров среди военнослужащих "л/днр" и из россии.

В то же время, росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным администрациям. В частности, известно, что они на общих основаниях провели обыск главы оккупационной администрации Довжанского коллаборанта андрея сухачева.

У россиян срывается план скрытой мобилизации

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что захватчики могут пробовать наступать еще, но по состоянию на сегодняшний день за последние полгода никаких стратегических целей россия не выполнила. Вместе с тем, у российских оккупантов все чаще срываются планы по скрытой мобилизации. Вражеская армия сталкивается с серьезными логистическими проблемами, но все еще остается многочисленной.