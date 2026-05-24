Масштабы впечатляют: на ВОТ у россиян возникло сразу две критические проблемы

На оккупированной территории Запорожской области сложилась довольно сложная ситуация из-за энергетического кризиса. Однако это не единственные трудности, которые постигли оккупантов.

Корреспондент 24 Канала из Запорожья рассказал, какие проблемы россиянам на оккупированных территориях создали украинские силы. Он объяснил причины проблем с энергоснабжением на оккупированных территориях.

На оккупированных территориях вводят "вынужденные ограничения"

Корреспондент отметил, что у врага на оккупированных территориях происходит страшный энергетический кризис.

"Главный гауляйтер оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий постит фоторепортаж, как он пытается обеспечить жизнедеятельность региона в условиях вынужденного "ограничения" электроснабжения. То есть блэкаут там уже набрал тотальных масштабов", – объяснил он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сообщил, что по данным украинской разведки, Россия планирует разграбить оккупированные южные области Украины и деиндустриализировать их. Ранее оккупанты так же поступили с Донбассом. Кроме того, как сообщил украинский лидер, россияне стремятся увеличить добычу полезных ископаемых, а именно титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита на 18 месторождениях. В то же время Киев найдет способы противодействовать, как заметил Зеленский, этому мародерству.

В частности, по его словам, Балицкий предупреждает население на оккупированных территориях, чтобы оно не создавало ажиотажа. Также оккупированная власть вводит временное ограничение на отпуск топлива в одни руки.

К автозаправкам выстраиваются очереди, потому что горючего не хватает,

– отметил корреспондент.

В то же время украинские дроны, как отметил он, перебивают логистику врага. Прежде всего они наносят удары по российским бензовозам, которые движутся по трассе Новоазовск – Мариуполь – Бердянск. Все эти пораженные бензовозы там горят и остаются на обочине. Их водители и компании-поставщики, как подчеркнул он, очень боятся и отказываются ехать этим маршрутом.

Логистические пути оккупантов находятся под угрозой

Украинские силы с помощью дронов, которые могут залетать вглубь от ЛБЗ на 150 километров, наносят удары по логистике врага. Например, по пути между Мангушем (в Донецкой области) и Бердянском (в Запорожской области) ранее враг спокойно передвигался, перебрасывал технику и топливозаправщики. Затем этим насыщались Мелитополь, Васильевка в сторону Орехова.

Однако в результате работы украинских дронов враг вынужден изменить логистический путь через село Урзуф. Также в районе Мариуполя недавно произошло поражение двух грузовиков на пункте пропуска "Вознесенка" (со стороны России) – "Новоазовск" (оккупированная часть Донецкой области). Кроме того, в районе Мангуша были сожжены два вражеских бензовоза. Оккупантов даже не спасает то, что они маскируют военный транспорт под гражданский.