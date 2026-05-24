Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя розповів, які проблеми росіянам на окупованих територіях створили українські сили. Він пояснив причини проблем з енергопостачанням на окупованих територіях.

На окупованих територіях запроваджують "вимушені обмеження"

Кореспондент зауважив, що у ворога на окупованих територіях відбувається страшна енергетична криза.

"Головний гауляйтер окупованої Запорізької області Євген Балицький постить фоторепортаж, як він намагається забезпечити життєдіяльність регіону в умовах вимушеного "обмеження" електропостачання. Тобто блекаут там вже набрав тотальних масштабів", – пояснив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що за даними української розвідки, Росія планує розграбувати окуповані південні області України та деіндустріалізувати їх. Раніше окупанти так само вчинили з Донбасом. Крім того, як повідомив український лідер, росіяни прагнуть збільшити видобуток корисних копалин, а саме титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту на 18 родовищах. Водночас Київ знайде способи протидіяти, як зауважив Зеленський, цьому мародерству.

Зокрема, за його словами, Балицький попереджає населення на окупованих територіях, щоб воно не створювало ажіотажу. Також окупована влада запроваджує тимчасове обмеження на відпуск палива в одні руки.

До автозаправок вишиковуються черги, тому що пального не вистачає,

– зазначив кореспондент.

Водночас українські дрони, як відзначив він, перебивають логістику ворога. Насамперед вони завдають ударів по російських бензовозах, які рухаються трасою Новоазовськ – Маріуполь – Бердянськ. Всі ці уражені бензовози там горять і залишаються на узбіччі. Їхні водії та компанії-постачальники, як підкреслив він, дуже бояться і відмовляються їхати цим маршрутом.

Логістичні шляхи окупантів перебувають під загрозою

Українські сили за допомогою дронів, які можуть залітати вглиб від ЛБЗ на 150 кілометрів, завдають ударів по логістиці ворога. Наприклад, по шляху між Мангушем (у Донецькій області) і Бердянськом (у Запорізькій області) раніше ворог спокійно пересувався, перекидав техніку та паливозаправники. Потім цим насичувалися Мелітополь, Василівка у бік Оріхова.

Однак унаслідок роботи українських дронів ворог змушений змінити логістичний шлях через село Урзуф. Також в районі Маріуполя нещодавно відбулося ураження двох вантажівок на пункті пропуску "Вознесенка" (з боку Росії) – "Новоазовськ" (окупована частина Донеччини). Крім того, в районі Мангуша були спалені два ворожі бензовози. Окупантів навіть не рятує те, що вони маскують військовий транспорт під цивільний.