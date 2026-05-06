Про це президент України Володимир Зеленський розповів у телеграмі.

Що Росія хоче робити з окупованими територіями?

На окупованих територіях півдня України Росія планує провести такі ж заходи розграбунку та деіндустріалізації, як і на Донбасі.

Ворог також планує наростити видобуток корисних копалин на 18 родовищах. Йдеться про титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден та графіт.

Цьогорічний врожай зерна так саму будуть активно вивозити.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готуєтсья протидіяти цьому мародерству.