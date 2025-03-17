Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, как действуют россияне. Человека задерживают и сразу обвиняют в государственной измене, за которую в России предусмотрено от 18 до 24 лет заключения или даже пожизненный срок.

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Обычно выносят приговор – 22 года. Затем появляются адвокаты, и если человека не удалось сломать и доказать его связь с Силами обороны Украины или спецслужбами, ему предлагают другой вариант.

Как действует российская репрессивная машина

"Если он, например, только пересылал фото, писал комментарии или рассказывал о ситуации в оккупации, ему предлагают сделку: записать видео, где он "признается", что ошибался, что его заставили сделать это ГУР или СБУ. Если появляется такое видео, это означает, что дело переквалифицировали с "государственной измены" на "дискредитацию ВС РФ", а это уже 7 – 8 лет заключения", – объяснил Андрющенко.

Он добавил, что дальше человеку говорят, что он отсидит половину срока и выйдет за хорошее поведение через 2 – 3,5 года. Его ставят перед выбором: или 12 – 15 лет тюрьмы, или записать видео. Андрющенко заметил, что мало кто способен выдержать такое давление, поэтому не стоит осуждать тех, кто соглашается на это. Надо понимать, как работает репрессивная машина – ее главная цель запугивание.

Если задерживают действительно причастных к деятельности украинских спецслужб или военных, используют значительно более жесткие методы: физическое и психологическое насилие, угрозы близким. Мало кто из гражданских способен выдержать такие условия и не только ничего не рассказать, но и не взять на себя дополнительные обвинения,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Он отметил, что аресты на оккупированных территориях стали массовыми. Ранее они происходили преимущественно в Волновахе и Мариуполе, а сейчас больше всего случаев в Мелитополе, Бердянске и Новой Каховке. В этих городах начали задерживать людей случайно, а многих уже осудили. Они перестали быть безопасными даже условно.

"Это должны учитывать те, кто возвращается в оккупацию или регулярно ездит туда и обратно. Они должны понимать, что в любой момент могут оказаться на месте этой девушки – только потому, что они украинцы. И никто ничего им не будет объяснять. Заставят записать видео, дадут 7 лет, и после этого нормальная жизнь для них закончится", – сказал Андрющенко.

Правила безопасности для тех, кто живет в оккупации

Он объяснил, что украинцы в оккупации должны знать базовые правила безопасности. Для связи с родными, которые находятся в Украине, лучше использовать устройства, в которые никогда не вставляли российскую SIM-карту. Это вполне реально.

Берешь телефон с российской SIM-картой и мобильным интернетом, используешь его как точку доступа – фактически как Wi-Fi-роутер. Другое устройство, в котором нет SIM-карты и мобильного интернета, используешь непосредственно как средство связи. Так точкой доступа является не мобильная сеть оператора, а твой телефон, который передает сигнал через мобильную сеть,

– объяснил Андрющенко.

Он отметил, что при таких условиях перехватить данные почти невозможно. Оборудование оккупантов не способно их эффективно считывать. Это поможет обезопасить себя, ведь такие данные невозможно перехватить и использовать для сфабрикованных уголовных дел, как это делает ФСБ.

В России до сих пор можно приобрести дополнительные телефоны, маркетплейсы там работают, хотя это тоже рискованно. Однако все равно безопаснее, чем использовать мобильную связь для прямых разговоров.

Интересно! Дональд Трамп заявил журналистам, что его представители "обсуждают с Украиной территории, которые будут сохранены и потеряны, а также все другие элементы окончательного соглашения". Сейчас речь идет, в частности, о Запорожской АЭС.

Например, в Бердянске установили башни, которые позволяют прослушивать все телефонные разговоры, даже если человек говорит не с Украиной, а просто использует мобильный интернет. Передача данных там происходит в открытом виде, поэтому больше нет ни безопасности, ни приватности при пользовании мобильным интернетом.